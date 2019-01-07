«Хватит её нахваливать»: ТОП-9 реальных минусов LADA Vesta назвал владелец

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Часто можно слышать от людей о том, каким хорошим автомобилем является российский популярный седан LADA Vesta. Блогер Анатолий Евсеев раскрыл реальные недостатки «Весты».

Прежде всего эксперт назвал тот факт, что повторитель поворота в боковом зеркале «Весты» невозможно заменить, так как если он вышел из строя, то необходимо менять полностью зеркало – зеркало не разбирается. Вторым недочетом «Весты» владелец назвал «язычок», торчащий из-под передних подкрылков, постоянно за что-то цепляющийся – это раздражало автовладельца и он обрезал данный элемент.

Третьим минусом LADA Vesta выступают держатели ковриков в салоне, которые просто не держат коврики – при езде коврики сдвигается или скатывается, из-за чего приходится возвращать коврик на место.

Следующим недостатком «Весты» блогер считает уплотнители дверного стекла, в которые забивается песок и тогда плохо работает стеклоподъемник.

Пятым недочетом стало отсутствие регулировки подсветки приборной панели в ночное время. Еще блогер отметил как недостаток работу кнопки блокировки дверей – если снаружи никто не сможет попасть в автомобиль, то изнутри стоит просто открыть дверь. Также в «Весте» нет подсветки на кнопках панели освещения салона.

Еще одним минусом автовладелец назвал неудобный стеклоподъемник на пассажирской двери – никто не может его достать или нащупать. ТОП-9 реальных минусов LADA Vesta замкнул подлокотник, который мешает работе ручного тормоза – приходится поднимать его, чтобы привести в действие стояночный тормоз. «Хватит ее нахваливать», – коротко заметил про автомобиль блогер.