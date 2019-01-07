KIA представил спецверсии Stonic Mixx и Picanto Wave

Сегодня, 06:00

Южнокорейский автопроизводитель KIA разработал спецверсию сразу для двух моделей. Особое исполнение получат KIA Stonic Mixx и KIA Picanto Wave, которое предложат на авторынке Великобритании.

Недавно состоялась официальная презентация KIA Stonic Mixx и Picanto Wave в спецверсии в Лондоне. Автомобили будут предлагать по цене от 1,5 млн рублей, однако модели рассчитаны только на английский рынок.

Особое исполнение KIA Stonic Mixx отличается белым цветом кузова с яркими вставками оранжевого цвета. В движение автомобиль приводит силовой агрегат объемом 1,0 литр, которая генерирует до 118 «лошадей».

KIA Picanto Wave для Великобритании окрасили в Celestial Blue. Автомобиль приводит в движение силовая установка с тем же объемом, однако отдачей в 66 «лошадей». В списке оснащения спецверсии числится новый климат-контроль и комплекс мультимедиа на семь дюймов. Машины предлагают с зарядками и системой поиска места парковки.