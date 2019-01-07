Audi A8 переделают в универсал повышенной проходимости

Сегодня, 07:00

Инженеры ателье Castagna Milano решили создать первый в мире универсал повышенной проходимости представительского класса. В основу нового тюнинг-проекта ляжет немецкая Audi A8.

Несмотря на то, что Castagna Milano не всемирно известное тюнинг-ателье, часто специалисты предлагают уникальные работы, такие как лимузин Fiat 500. Стало известно, что теперь в планах сделать Audi A8 универсалом повышенной проходимостью. В основу проекта взяли авто 2014 года.

Castagna Milano Audi A8 получил другую линию крыши и новое багажное отделение, которое выполнено в стиле немецкой марки. Также переделанный седан получил серебряные рейлинги и обвес Allroad из пластика со вставками из алюминия. В результате о седане говорит лишь дизайн задних дверей.

В планах Castagna Milano доработать ходовую часть и мотор Audi A8 Avant Allroad. Универсал получил полный привод quattro и мотор W12 Audi FSI объемом 6,3 литра, который генерировал 493 «лошади» при моменте силы в 625 Нм, однако характеристики форсированной версии остаются неизвестны.