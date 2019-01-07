Составлен ТОП-5 любимых авто Джереми Кларксона

Сегодня, 05:00

Шоумен Джереми Кларксон славится своим уникальным вкусом и способностью унизить любой автомобиль в передаче Top Gear. Автоэксперты составили ТОП-5 любимых авто великого ведущего, которые нашли в гараже.

Возглавляет ТОП-5 седан Ford Cortina Mark II с 1,6-литровым мотором на 88 «лошадей» из 60-х. Второе место досталось Ferrari F355, который Джереми Кларксон приобрел уже работая в передаче Top Gear. Кабриолет оснащен 3,5-литровым двигателем на 355 «лошадей», при этом дождливая погода заставила продать авто на аукционе, поскольку не сочеталась с открытым верхом.

Третье место досталось седану Ford Escort Cosworth с полным приводом 2,0-литровым турбодвигателем на 220 «лошадей». Четвертое место досталось ещё одному кабриолету –Mercedes-Benz SL55 AMG с двигателем на 467 «лошадей».

Замыкает ТОП-5 любимых авто Джереми Кларксона Aston Martin DB9, который является единственным представителем марки в коллекции ведущего. Спорткар получил 6,0-литровый мотор на 500 «лошадей».