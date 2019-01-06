Mercedes-Benz продемонстрировал внедорожные преимущества нового G-Class

Сегодня, 23:00

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально представил роскошное исполнение нового внедорожника G-Class. Бренд продемонстрировал отличные внедорожные характеристики модели.

Демонстрацию внедорожного потенциала новой роскошной версии Mercedes-Benz G-Class провели с помощью видеоряда. На кадрах показали тестирование внедорожника. В результате модель отлично справляется даже со сложным бездорожьем, которое не способны преодолеть классические внедорожники.

Несмотря на высокую проходимость Mercedes-Benz G-Class производитель обратил внимание на лимиты модели, поэтому во время презентации посоветовал оценивать приблизительную глубину, чтобы внедорожник не застрял.

Кроме того, при пересечении водой местности на Mercedes-Benz G-Class важно сохранять минимальную скорость. Если этого не делать, что вода может попасть в подкапотное пространство и залить двигатель.