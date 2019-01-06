Какой автомобиль купить первым: Составлен рейтинг лучших и худших автомобилей для новичков

Сегодня, 15:38

Часто у начинающих автомобилистов возникает вопрос, какую машину лучше купить первой. Эксперты составили перечень лучших и худших автомобилей для новичков.

Перед выбором своего первого автомобиля стоит остановиться на таких критериях, как стиль, цена и обслуживание и популярность. Прежде всего специалисты обратили внимание на Mitsubishi Lancer 9, Mazda 3 BK и вторую генерацию Ford Focus. Эти автомобили обладают привлекательным внешним обликом и на них не стыдно будет совершать повседневные поездки.

Далее эксперты отметили Mazda 6 GG, являющийся хорошим автомобилем, но имеет одну серьезную проблему – очень сильно гниет. Следующим авто для новичков эксперты рекомендуют Volkswagen Golf 4 или Volkswagen Golf 5, которые отличаются надежностью и хорошим состоянием.

Лидером в списке худших автомобилей оказался немецкий Opel Astra J, обладающий турбомотором. По словам экспертов, этот «Опель» может отъездить только один год, а что случится далее с автомобилем специалисты затрудняются прогнозировать. Еще одним представителем антирейтинга эксперты назвали чешский Skoda Octavia A5, которую «живую» очень сложно найти на «вторичке». Последним худшим авто назван Ford Focus 3, характеризующийся неудобной посадкой и эргономикой.