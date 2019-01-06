Советский тюнинг: Составлен ТОП-5 причудливых самодельных авто из СССР

Сегодня, 15:00

Все знают, что советский автопром был довольно скудным – советские автомобили были надежными, но ничем не выделялись из серого большинства. Поэтому на просторах бывшего СССР умельцы разрабатывали машины в гаражах, которые не уступали зарубежным аналогам.

Прежде всего стоит выделить автомобиль «Сайгак», построенный автомастером Геннадием Васильевым в своем собственном гараже для ралли и туризма. Кузов машины выполнили из стеклопластика, а мотор взяли от ВАЗ-2101.

Продолжение... Какой автомобиль купить первым: Составлен рейтинг лучших и худших автомобилей для новичков Часто у начинающих автомобилистов возникает вопрос, какую машину лучше купить первой. Эксперты составили перечень лучших и худших автомобилей для новичков. Второе место досталось проекту «Катран», который создал Александр Федотов. Эта машина часто принимала участие в туристических выставках и заездах как в СССР, так и за рубежом. Кузов авто был собран из металла и стеклопластика, а мотор позаимствовали от ВАЗ-2101.

ТОП-3 закрывает автомобиль под названием «Ласка», построенный слесарем-сантехником и ориентированный на молодежную аудиторию. «Ласку» несколько раз признавали наилучшим самодельным спорткаром в кузове двухместное купе. Дизайн авто подобен Ford Mustang, но кузов изготовили из стеклопластика.

В ТОП-5 вошли «Юна» и «Золотой лист». Первый является творением братьев Алгебраистовых и получил прозвище «Советская Феррари», а двигатель спорткар получил от ГАЗ-24. Второй создан Алексеем Мельниковым и отличается заднемоторной компоновкой и двигателем от «Запорожца».