В РФ могут отменить транспортный сбор для лиц с низкими доходами

Сегодня, 22:00

В Госдуме внесли предложение, согласно которому от уплаты транспорта сбора могут освободить обладателей старых автомобилей. Такое предложение депутаты направили Денису Мантурову, министру промышленности и торговли России.

Россияне, обладающие автомобилем старше 10 лет и по цене менее 1 000 000 рублей, могут не платить транспортный сбор. По мнению законодателей, при снижении уровня благосостояния граждан, такие меры оправдывают себя полностью. Они направлены на поддержу категории населения с низкими доходами.

Следует напомнить, что в РФ не раз предлагали упразднить транспортный налог, заменив его акцизами на топливо. Но постоянно данная инициатива отклонялась.

Один из депутатов подчеркивает, что расчет налога с привязкой к мощности двигателя не является справедливым. Цена машины с одинаковым ресурсом моторов, но с разным годом выпуска, может сильно отличаться.