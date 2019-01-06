В Новосибирске продается 61-летний ГАЗ-21 за 2 000 000 рублей

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В Новосибирске выставили на торги редчайший ГАЗ-21 «Волга» в возрасте 61 год с примечательным оленем, который установлен на капоте. За полностью отреставрированный автомобиль владелец намеревается выручить 2 200 000 рублей.

Раритетная «Волга» увидела свет в 1958 году. После процедуры реставрации, ГАЗ-21 находится в отличнейшем состоянии. Автомобиль относится к первой генерации, обладающей хромированной фигурой оленя на капоте и звездой на решетке радиатора.

Подкапотное пространство редкого транспортного средства занимает бензиновый мотор объемом 2,4 литра с мощностью 70 лошадиных сил, работающий в тандеме с МКПП. В салоне старинного авто автовладелец оставил часы и радиоприемник.

Салон редкого авто обшит к тканью красного цвета и бежевой кожей, а кузов раритетной «Волги» инкрустирован хромированными элементами. Сам автомобиль продается за 2,2 млн рублей.