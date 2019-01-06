Эксперты объяснили, почему нельзя долго прогревать двигатель зимой

Сегодня, 19:00

Несмотря на запрет, предусмотренный ПДД, российские автолюбители продолжают применять процедуру долгого прогрева мотора. Но запрет не является единственной причиной отказа от прогрева мотора на холостых оборотах.

Большинство опасений такая процедура вызывает у малолитражных авто с турбомоторами, которые набирают популярность с каждым днем. Эти двигатели отличаются низким ресурсом, невысоким уровнем надежности и недолговечностью. Долгий прогрев двигателя может стать причиной уменьшения срока эксплуатации агрегата и его полного выхода из строя.

Также повышенный износ агрегата может повлечь за собой снижение уровня масла, ухудшение его циркуляции и повышение нагрузки на двигатель, так как в камеры сгорания поступает ограниченное количество горючей смеси. «Холостая» работа мотора может стать причиной перегрева катализатора и образования сажевого нагара на свечах зажигания, которые придется заменить раньше положенного времени.