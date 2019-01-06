В Самаре продают спорткар LADA Revolution за 1 550 000 рублей

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В Самаре выставили на продажу два экстремальных автомобиля бренда LADA. За каждую из них владелец надеется выручить по 1 550 000 рублей.

Выставленные на продажу LADA Revolution, увидели свет в 2016 году. Впервые презентация родстера прошла в 2003 году, а в 2004 году авто участвовали в монокубке.

Разработкой модели занимались специалисты автоспортивного подразделения российской компании «АвтоВАЗ». Подкапотное пространство LADA Revolution занимает 1,6-литровый агрегат с производительностью 165 лошадиных сил. Кроме того имеется более производительный вариант исполнения LADA Revolution, обладающий 215-сильным мотором. Они приводятся в действие 6-позиционной секвентальной трансмиссией.

По словам автора объявления, оба автомобиля находятся в рабочем состоянии. Спорткары прошли полное восстановление и готовы участвовать в гоночных состязаниях.