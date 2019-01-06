В ЦБ рассказали о будущих изменений в ОСАГО

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К 2020 году в страховых свидетельствах ОСАГО может поменяться территориальный коэффициент. Такой информацией поделился Кирилл Табаков, возглавляющий управление по надзору за деятельностью субъектов страхования ГУ Центробанка РФ.

По словам чиновника, к примеру, гражданин, проживающий в небольшом поселке в Свердловской области платит за полис около 3 600 рублей. А за несколько километров от него житель аналогичного поселка платит 1 980 рублей, так как населенный пункт находится уже в Курганской области.

Табаков подчеркивает, что индекс мощности могут упразднить уже в 2021 году. Он сообщает, что производительность моторов самых популярных автомобилей составит от 71 до 100 лошадиных сил. Но для этих авто все еще действует повышающий тариф.

Летом прошлого года ЦБ РФ изменил порядок заключения электронного договора ОСАГО. Предусмотренные поправки сделают более удобной электронную службу, а также пресекут все злоупотребления со стороны субъектов рынка автострахования.