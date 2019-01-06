Ford Mustang станет российским и электрическим

Сегодня, 07:00

Российская компания Aviar объявила о разработке высокотехнологичного полностью электрического автомобиля, который внешне будет похож на Ford Mustang 1967 года. Это означает, что на рынок может выйти электрический Ford Mustang раньше, чем это сделает сам Ford.

Под капотом электрокара разместится 840-сильная установка, состоящая из двух электрических двигателей, работающих в паре со 100-киловаттной аккумуляторной батареей. До первой «сотни» электромобиль от Aviar разгоняется за 2,2 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч. Дальность хода при полностью заряженной батарее составит 507 км.

Кузов данного авто обзаведется алюминиевыми и карбоновыми элементами, а пневматическая подвеска поможет изменять клиренс автомобиля. Звучание электрокара будет подобно Ford Mustang Shelby GT500.