Назван ТОП-3 кроссовера с «вторички» по цене новой LADA 4x4

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«Нива» давно завоевала за собой статус одного из самых популярных отечественных внедорожников, сборка LADA 4x4 началась ещё в прошлом веке, однако спрос на неё всё ещё не падает. Эксперты назвали 3 подержанных внедорожника, которые можно купить по цене новой «Нивы», стоимость которой варьируется от 470 до 600 тысяч рублей.

Первое место в списке досталось Opel Mokka 2013 года, за который на «вторичке» просят не менее 530 000 рублей. Крайне неоднозначный автомобиль со странным дизайном, тем не менее, по своим характеристикам он ничуть не хуже LADA 4x4. Рекомендуется искать версии со 140-сильным бензиновым агрегатом и 6-ступенчатой автоматической КПП, поскольку данное сочетание существенно увеличивает его проходимость.

«Серебро» рейтинга получает SsangYong Actyon за 350 000 рублей. Наилучшим вариантом будет модель, которая не старше 2013 года – у них будет достаточно внушительный пробег, но и остаточный запас хода позволит спокойно эксплуатировать полноприводного «китайца» ещё несколько лет. В России превалируют Actyon с 2,0-литровым «атмоферником» на 149 л.с. и безальтернативной 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Замыкает ТОП-3 кроссовера с «вторички» по цене новой LADA 4x4 легендарный уже Renault Duster 2013 года выпуска. В сегменте бюджетных внедорожников «француза» смело можно называть одним из самых доступных и популярных SUV. Моторная линейка подержанных «Дастеров» включает в себя 1,6- и 2,0-литровые бензиновые агрегаты и турбодизельный 90-сильный мотор. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат».