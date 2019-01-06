В Британии обнаружили «кладбище» старых «Жигулей»

Сегодня, 05:00

На территории Великобритании нашли «кладбище» старых еще советского производства «Жигулей». Фотографии автосвалки опубликовал один из подписчиков сообщества LADA в Британии.

На фото представлены ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 в экспортном исполнении и с правым рулем. Большинство старых машин обладает желтыми номерами, благодаря чему можно предположить, что авто использовались в Великобритании с 1963 по 1983 годы. Ряд других пользователей обратились к автору поста с просьбой указать месторасположения автосвалки, так как могут восстановить проржавевшие «Жигули».

Но автор отказался назвать место. По всей видимости, на этом месте планируется открыть большую автовыставку под открытым небом.