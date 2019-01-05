Chevrolet объявил стоимость Blazer 2019: в «люксе» ценник составит более 50 000 долларов

Сегодня, 16:30

Компания Chevrolet заканчивает последние приготовления перед выпуском нового поколения популярного Chevrolet Blazer на массовый рынок. Объявлена официальная стоимость и все возможные комплектации кроссовера.

Минимальный ценник составит 29 995 долларов (чуть больше 2 миллионов рублей) и за эти деньги покупателям предложат внедорожник с 2,5-литровым бензиновым V4 на 193 л.с. с передним приводом. Салон получит тканевую обивку и огромный сенсорный экран мультимедийной системы. Комплектация «Премьер» обойдется клиентам в 46 795 долларов. Привод тут станет уже безальтернативно полным, а отделка салона из дорогостоящей качественной кожи дополнит картину «люксового» внедорожника. Под капотом же расположится 305-сильный V6 агрегат объемом 3,6 литра.

Самый дорогой вариант «Блейзера» будет стоить 57 175 долларов (чуть менее 4 миллионов рублей), и включит в себя полноценную мультимедиа для задних пассажиров, эмблему Chevy Bowtie, оснащённую подсветкой, а также эксклюзивные легкосплавные диски и адаптивную решетку радиатора, которая не только защитит мотор от попадания камней, пескоструя и прочего мусора, но и будет подстраиваться под окружающую среду.