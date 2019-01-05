В прошлом году приобрели всего два Lexus LFA

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В 2017 году на рынок вышел новый спорткар от Lexus – LC, однако клиенты ищут уникальное авто и порой отдают предпочтение модели LFA. При этом по итогам прошлого года было приобретено всего два экземпляра.

Отметим, что Lexus LFA начали производить девять лет назад. При этом в 2012 году выпуск спорткара остановили. В течение двух лет компания собрала порядка 500 экземпляров, что делает авто привлекательнее.

Тем не менее, до 2017 года осталось 12 новых машин. Согласно отчетам в прошлом году производитель реализовал две из них. Один Lexus LFA купили в Массачусетсе, а второй в Грузии. В результате осталось лишь десять машин.

Появилась информация, что Lexus рассматривает возможность возрождения купе, поскольку ранее вице-президет Джефф Бракен сообщил о том, что интерес на модель не угас и эту возможность закрывать не будут.