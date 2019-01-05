Представлены первые изображения новейшего Audi Q4

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В конце минувшего года в сеть просочились шпионские фотографии нового немецкого кроссовера Audi Q4, покрытого камуфляжной пленкой. Основываясь на фотоснимках, эксперты представили как может выглядеть новинка.

Российские независимые дизайнеры решили показать рендеры с новейшим Audi Q4, на которых можно увидеть предполагаемую внешность кроссовера. Изображения показывают, что новинка будет иметь мало отличий от Audi Q3 – передняя часть кроссовера отличается от Audi Q3 только решеткой радиатора в виде пчелиных сот. В задней части появятся более острый угол наклона, переработанный агрессивный бампер и диффузор.

Вся остальная информация об Audi Q4 пока засекречена. Вероятно, дебют новинки пройдет в течение 2019 года, а приблизительная стоимость машины составит от 2 500 000 рублей.