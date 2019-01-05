Porsche 944 украсили, как новогоднюю елку

Сегодня, 21:00

Обладатель немецкого спорткара Porsche 911, планирующий поучаствовать в различных автомобильных гонках, решил придать своему автомобилю праздничный оттенок. При взгляде на машину, появляется новогоднее настроение.

Сам спорткар создает впечатление новогодней елки. На видео, попавшим в сеть, заметно, что автомобиль изобилует множеством горящих огней, привлекающих внимание прохожих. После одного прикасания к дроссельной заслонке, происходит моментальное раскручивание колес.

Вместо заводского мотора под капот автомобиля автовладелец поставил 8-цилиндровый агрегат семейства LS. Этому двигателю было тяжело расположиться в подкапотном пространстве, но благодаря переднемоторной компоновке, появилась возможность управления мощным двигателем. Многие бы сочли внедрение этой установки кощунством, но только владелец знает, что ему хочется сделать со своей машиной.