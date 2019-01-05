Автоэксперты назвали ТОП-5 бесполезных опций в современных авто

Сегодня, 13:43

Автомобильные технологии на данный момент заметно шагнули вперед, поэтому покупателю предлагается множество дополнительных функций. При этом не все опции необходимы, автоэксперты составили ТОП-5 бесполезных опций в современных машинах.

Возглавляет ТОП-5 «экорежим», который показывает уровень экономии топлива, однако на самом деле индикатор только отвлекает, поскольку во время езды водителю необходимо следить за ситуацией на дороге и состоянием авто.

Второй бессмысленной опцией стали подрулевые рычаги КПП, которые устанавливают на обычные авто, хотя ранее они были рассчитаны на гоночные. Третье место досталось голосовому управлению: несмотря на теоретическое удобство, на практике дело обстоит иначе – из-за постороннего шума команды не распознаются.

На четвертой строчке оказалось «спортивное» оснащение от производителя, которое не касается технических характеристик, а лишь меняет внешность авто. ТОП-5 бесполезных опций в современных авто система ночного видения. Поскольку она не совершенна, то качество её работы оставляет желать лучшего.