Infiniti представила прототип будущего электрокроссовера - Infiniti QX Inspiration

Сегодня, 19:00

Японская компания Infiniti опубликовала в сети внешний облик концептуального кроссовера Infiniti QX Inspiration, который должен показать новые дизайнерские наработки бренда. Премьера новинки пройдет в середине января на Детройтском автосалоне.

Прежде всего представленный прототип продемонстрировал внешний вид электрических спортивных автомобилей японской марки. Новое авто снабдили узкой светодиодной головной оптикой и подсвечиваемой решеткой радиатора с логотипом и названием автобренда. Также на машине стоит отметить большие арки колес и наружные видеокамеры, заменившие обычные боковые зеркала.

Infiniti QX Inspiration построен на совершенно новой архитектуре, изготовленной специально для электрокаров. Интересно, что салон новинки исполнен вручную в духе Омотэнаси – японской философии гостеприимства. Фотографии интерьера пока засекречены.