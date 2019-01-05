Ford начал массовую отзывную кампанию: Дефект найден почти у миллиона автомобилей

Сегодня, 17:31

Американский автогигант объявил о начале массовой отзывной кампании нескольких популярных моделей: кроссоверов Lincoln MKX и Edge, суперкара Mustang и пикапа Ford Ranger. Дефект подушки безопасности может быть обнаружен у 953 000 единиц транспортных средств.

Речь идёт о машинах, оснащенных подушками безопасности фирмы Takata. Официально зафиксировано несколько сотен случаев подрыва подушки и поражения пассажиров металлическими осколками, в результате чрезвычайных происшествий погибло 23 человека, число пострадавших разной степени тяжести исчисляется сотнями. В Америке под отзывную кампанию попадает 782 тыс. автомобилей, остальная часть дефективных машин в количестве 149 тыс. приходится на японский автопром.

Взрываться подушки начали из-за конструкторский просчётов при изготовлении – в состав материала, в качестве рабочего вещества, входит нитрат аммония, который крайне подвержен изменению не только структуры, но и своих химических свойств под воздействием высоких температур. Таким образом предугадать, когда может случиться неисправность, не представляется возможным и подушки безопасности вместо того, чтобы выполнять свои непосредственные функции, попросту взрываются, выбрасывая в салон осколки, оставшиеся от запчастей механизма.