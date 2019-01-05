Volkswagen представил 300-сильный Golf GTI

Сегодня, 14:57

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность установки нового двигателя на Golf в версию GTI. Под капот «заряженной» модификации поставят двигатель на 300 «лошадей».

Сотрудники компании Volkswagen старались не попасться шпионам, когда тестировали прототипы «заряженной» версии Golf. При этом известно, что модель GTI получит ряд отличий от классической.

Volkswage Golf GTI получил узкую решетку радиатора, однако большое выпускное отверстие. Сзади будет установлен спойлер на крышу, а система выхлопа сохранит сдвоенные патрубки. Что касается салона, то там появится новый фирменный комплекс мультимедиа и приборная панель в цифровом исполнении.

На данный момент информации о Volkswage Golf GTI мало, однако известно, что компания планирует установить на «заряженное» авто 300-сильный силовой агрегат.