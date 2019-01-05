Владелец Toyota Hilux представил версию 4x4 Camper для любителей приключений

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Порой продать автомобиль на вторичном рынке намного сложнее, чем приобрести, однако владелец пикапа Toyota Hilux 1994 года нашел выход. Вместо продажи модели, автолюбитель создал версию 4x4 Camper для любителей приключений.

Задняя часть Toyota Hilux была полностью переделана: вместо классической грузовой архитектуры установлены мини-фургон с кухней, ванной, холодильником и двумя кроватями, которые складываются.

Подвеску владелец Hilux 4x4 Camper также пересмотрел: был увеличен клиренс, оборудован двойной мост сзади, установлены пневмобаллоны. Всё это значительно увеличит внедорожный потенциал пикапа и сделает приключения более комфортными.

Toyota Hilux4x4 Camper получил единственный минус в подкапотном пространстве. Владелец оставил прежний двигатель объемом 2,8 литра, который генерирует до 90 «лошадей» при моменте силы в 188 Нм. В качестве трансмиссии предложена 6МКПП и полный привод.