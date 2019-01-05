Представлен полицейский Ford Explorer нового поколения

Сегодня, 11:09

Новое поколение Ford Explorer должно появиться в следующем году, поэтому компания пока не раскрывает характеристики кроссовера. При этом общественности показали версию нового внедорожника для полиции.

Полицейский Ford Explorer будет оснащен гибридным двигателем, подробности о котором раскроют позднее. Также под капотом предусмотрены двигатели объемом 3,0 и 3,3 литра. В паре предлагают безальтернативный «автомат» на десять ступеней. Полицейские получат полноприводное исполнение кроссовера.

Ford Explorer для полиции отличается бронированным кузовом, «кенгурятником» спереди и системой видеообзора. Последняя функция не просто мониторит состояние вокруг авто, она способна заблокировать двери и окна в случае опасности или же отслеживать нарушителя. Стоит отметить, что во время презентации имя модели старались не называть.