«Нива» оказалась лучше «УАЗа» на бездорожье – Видео

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Тольяттинские внедорожники легче ульяновских, что в некоторых ситуациях делает их более проходимыми.

В интернете появилось видео с заездом внедорожников LADA 4x4 и УАЗ «Хантер». В кадре можно увидеть, как машины движутся по лесным дорогам, на которых перемешались талый снег и размокшая грязь. Обычные легковушки в таких условиях оказались бы беспомощными, но «герои» видеоролика имеют высокий клиренс и полный привод, благодаря которым могут двигаться по бездорожью.

В какой-то момент в видеоролике УАЗ «Хантер» свернул на другую дорогу, чтобы поехать по более простому пути. Однако водитель «Нивы» решил не сдаваться, благодаря чему прошел препятствие. Пользователи интернета считают, что тольяттинская машина не проиграла «УАЗу», так как гораздо легче оппонента.

К слову, в видеоролике следом за первой «Нивой» поехала еще одна «Нива», но она препятствие преодолеть не сумела. По мнению публики, это произошло потому, что водитель второго автомобиля был менее опытным, или допустил ошибку в управлении машиной.

Напомним, моделью LADA 4x4 движет бензиновый агрегат 1.7 мощностью 83 л.с. Он сочетается с 5-МКПП. На 100 км пути машине нужно 9,9 л топлива в смешанном режиме. Под капотом «Хантера» устанавливается двигатель 2.7 отдачей 128 л.с. с 5-МКПП.