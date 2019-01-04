Названы марки, продавшие больше всего кроссоверов в РФ за 11 месяцев 2019 года

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«АВТОСТАТ» проинформировал, что за 11 месяцев минувшего года жители России приобрели 656,2 тысячи SUV.

Аналитики агентства выяснили, какие марки реализовали больше всего паркетников в РФ. Брендом №1 в рассматриваемом сегменте остается Hyundai, за январь-ноябрь минувшего года продавший россиянам 90 тысяч SUV. Второе место занимает Renault с результатом в 68,5 тысячи авто. Третью позицию занимает Nissan, реализовавший 58,8 тысячи вседорожников.

На четвертом месте расположилась Toyota с результатом в 58 тысяч машин. Также в первой пятерке оказалась KIA, кроссоверы которой разошлись по России в количестве 47 тысяч единиц. Также в десятке марок с самыми большими продажами SUV в РФ оказались Mitsubishi (37,1 тыс. ед.), Volkswagen (35,2 тыс. ед.), LADA (30,1 тыс. ед.), Chevrolet (26,3 тыс. ед.) и Mazda (21,4 тыс. ед.).

По словам экспертов, Hyundai остается лидером обсуждаемого сегмента в России благодаря широкой линейке кроссоверов и вседорожников, продающихся в стране. Самым востребованным паркетником марки в РФ остается Creta.