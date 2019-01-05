Эксперта удивил китайский кроссовер Baojun 510 по цене «Нивы»

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Отечественного специалиста поразило соотношение оборудования и цены нового китайского кроссовера Baojun 510.

Эксперт отметил, что в компактный кроссовер Baojun 510 «поместилось» очень много современного функционала. Салон автомобиля отделан не самой дешевой кожей, материалы интерьера выглядят приятно. Невзирая на компактность, машина наделена вместительным внутренним пространством.

Фронтальная панель и кокпит кроссовера Baojun 510 сделаны современно и стильно. Эксперт сел за руль машины и заметил, что автомобиль наделен интересной приборной панелью. Кроме того, специалисту понравилось то, что положения руля можно регулировать. Также машина имеет удобный бардачок, 8-дюймовый тачскрин, круиз-контроль, заднюю камеру обзора, доступ в салон без ключа и так далее.

Под капотом Baojun 510 располагается бензиновая «четверка» 1.5 мощностью 112 л.с. Она работает в тандеме с 6-МКПП, сочетающейся с передним приводом.

Китайцам кроссовер Baojun 510 предлагается всего за 650 000 рублей. Эксперт удивлен, что машина с хорошим оснащением и ярким дизайном стоит как «Нива».