Журналисты показали сборку внедорожника Chevrolet Niva изнутри

Сегодня, 22:00

Выпускаемые автозаводом в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva до сих пор продолжают пользоваться внушительным спросом, потому представители СМИ решили попасть внутрь сборочного цеха, чтобы пронаблюдать весь процесс своими глазами.

Участников экскурсии очень впечатлила автоматизация процесса и большое количество автомобильной робототехники последнего поколения, а также максимальная продуманность всей технологической части производства, благодаря которой за час работы с конвейера завода выходит 20 новеньких «Шнив». Рабочая смена длится 7 часов и 20 минут, включая в себя три перерыва на обед, и за это время конструкторы успевают собрать 157 экземпляров внедорожника. Полный цикл, в течение которого окончательно собирается одна машина, равен 135 минутам.

В сборочном цехе, при этом, одновременно трудится 375 человек, среди которых почти половина – женщины. Первый этап производства – монтаж всей электропроводки и ремней безопасности. Затем на будущие Chevrolet Niva устанавливают шумоизоляцию и обивку, после чего начинается сборочный процесс кузовных элементов в зависимости от «манифеста», описывающего оснащение каждого авто.

Чтобы экономить время, все необходимые в конкретный момент производства запчасти располагают в максимальной доступности от места непосредственной сборки – это значительно улучшает эргономику в рабочей среде. Весь процесс создания Chevrolet Niva проходит через множество этапов и рабочих участков, таких как «шасси 1» и «шасси 2», «установка колес», «тестовая линия» и многие другие.