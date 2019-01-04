Эксперт рассказал о седане Lifan Murman, как о конкуренте Toyota Camry

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Специалист назвал Lifan Murman бюджетной альтернативой Toyota Camry на российском рынке.

Напомним, японская модель сменила поколение и сейчас предлагается в России в новом облике и с современным оснащением за 1,5-2 млн рублей. Lifan Murman же предлагается в РФ по цене от 949 900 рублей, но, по словам эксперта, этот автомобиль, с некоторыми оговорками, можно назвать бизнес-седаном.

От премиальных машин китайскому Lifan Murman досталась весьма солидная внешность. Кроме того, этот автомобиль достаточно велик, а потому имеет просторный и комфортный салон. В целом же машина имеет скромное оснащение, с которым не дотягивает до бизнес-класса. К примеру, движет ею атмосферный агрегат 1.8, мощность которого составляет всего 128 л.с. С таким мотором седан разгоняется до скорости в 170 км/ч, и расходует на 100 км пути 7,7 л горючего в смешанном цикле.

Специалист отметил, что невзирая на скромность силовой установки, подкапотное пространство Lifan Murman устроено достаточно просто и, к примеру, замена воздушного фильтра не требует большого труда. Эксперт подытожил, что седан не подойдет для лихачества, и может понравиться водителям, любящим спокойную езду или семейные поездки.