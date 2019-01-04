Chery начала продажи премиального внедорожника Exeed TLX

Сегодня, 14:26

На рынке дебют нового роскошного внедорожника Exeed TXL ожидается в первом квартале 2019 года, но к китайским дилерам уже приехали первые экземпляры. Стоит сказать, что премиум-бренд Exeed входит в состав поднебесной компании Chery.

В основу внедорожника Exeed TXL легла архитектура прототипа Chery Exeed TXL, премьера которого прошла во Франкфурте в 2017 году. Экстерьер Exeed TXL рассекретили еще в ноябре прошлого года, а в декабре уже появились реальные фотографии салона машины. Размеры новинки составили 4 775X1885X1706, а величина колесной базы достигла 2 800 миллиметров.

Подкапотное пространство Exeed TXL займет турбодвигатель объемом 1,6 литра с производительностью 197 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-позиционным «роботом» с двойным сцеплением.

Функциональный перечень китайского премиального внедорожника включит в себя адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, ассистент предотвращения столкновений, ассистент контроля за выходом из полосы движения, круговой видеообзор и 19-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала. За Exeed TLX придется выложить 150 000 юаней или 1 520 000 рублей.