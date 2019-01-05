Немец рассказал, за что полюбил российскую «Ниву»

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LADA 4x4 является весьма известной машиной в Германии, и в этой стране уважают отечественный внедорожник. Один из немцев накануне рассказал, почему обзавелся «Нивой» и полюбил этот автомобиль.

Немецкий автомобилист по имени Вольфганг пояснил, что в Германии LADA 4x4 популярен за счет низкой стоимости и хороших внедорожных качеств. Кроме того, «Нива» нравится немцам минимализмом, ведь в этом автомобиле нет ничего ненужного.

Вольфганг заявил, что эксплуатирует «Ниву» как транспорт для активного отдыха и работы, однако эта машина также хорошо выполняет роль повседневного автомобиля. В целом, LADA 4x4 нравится немцу, однако за 27 000 км пробега он уже успел выявить некоторые недостатки модели. К примеру, автомобилист считает, что 35-литрового топливного бака слишком мало для внедорожника. Кроме того, в машине используются материалы отделки низкого качества. Оставляют желать лучшего стандартные покрышки «Нивы», которые, по мнению водителя, вообще не подходят для бездорожья.

Немец также рассказал, что для дальних поездок убрал из «Нивы» задние кресла. Это позволило существенно расширить багажное отделение автомобиля.