Smart с вертолетным двигателем разогнался до 354 км/ч

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Житель США доработал свой миниатюрный автомобиль Smart газотурбинной силовой установкой.

Известно, что машина получила турбореактивный вертолетный двигатель с форсажной камерой General Electric T58-GE03, производительность которого составляет 2 000 л.с. Силовую установку американец разместил на месте пассажирского кресла.

С вертолетным двигателем Smart разгоняется до 274 км/ч всего за 9 секунд. На 5 минут работы силовой установки уходит около 60 литров топлива.

Примечательно, что под капотом уникального Smart остался его стандартный мотор, благодаря которому американец волен использовать автомобиль как повседневное транспортное средство, но при желании может открыть багажник, запустить вертолетный двигатель и превратить машинку в «ракету».