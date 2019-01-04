«Лучшая в своём классе и бюджете!»: Эксперт расхвалил LADA Vesta за преимущества перед конкурентами

Сегодня, 10:40

Специалист назвал причины, позволяющие считать «Весту» лучшим автомобилем в своём классе и бюджете.

Эксперт расхвалил LADA Vesta за преимущества перед конкурентами. Первым преимуществом является самый высокий дорожный просвет среди «одноклассников»: для кузовов седан и SW клиренс составляет 178 мм, а на LADA Vesta SW Cross данный показатель достигает 203 мм. Также у неё один из самых просторных салонов и объемное багажное отделение с широким проемом и несколькими функциональными нишами для различных мелочей.

Уже в стартовых комплектациях машины присутствуют все основные системы безопасности, а рулевая колонка регулируется не только по высоте, но и по вылету, что позволяет настроить водительское место с максимальным комфортом. Также в «базе» установлены подогрев всех сидений и наружных зеркал, электропривод и охранная сигнализация. Кузов выполнен из оцинкованной высокопрочной стали и, по мнению эксперта, способен долгое время оставаться неподверженным коррозии.

Также о заботе конструкторов LADA Vesta о безопасности говорят тесты ARCAP, за которые седан получил 15,1 балл из 16 возможных. Отточенная управляемость и высокий уровень комфорта, которые отмечаются большинством обзорщиков и представителей СМИ, дополняют картину надежного, достойного автомобиля.

Автоэксперт высоко оценил экономичные и неприхотливые в обслуживании двигатели «Весты» и современный контроль качества вкупе с постоянной работой над конструкторскими ошибками производителя (например, такие «детские болячки», как отсутствие уплотнителя под капотом и сбоящая мультимедийная система).

Наконец, специалист отметил 3-летнюю гарантию на все комплектующие, контроль дилеров со стороны завода, постоянную обратную связь с «вестоводами» и адекватную цену на фоне иностранных конкурентов со схожими характеристиками: «Забота о пассажирах и тысячи довольных владельцев позволяют назвать Весту лучшим автомобилем своего класса и бюджета!».