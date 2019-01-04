В Сан-Франциско будет доставка еды на беспилотных автомобилях

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Начиная с марта пользователи DoorDash в Сан-Франциско могут получать продукты на беспилотных автомобилях Chevy Bolt от GM.

Компания DoorDash совместно с General Motors проводит испытания беспилотных автомобилей для доставки еды и продуктов питания.

DoorDash, сервис по доставке товаров из ресторанов и предприятий по запросу, был запущен в 2013 году студентами Стэнфордского университета.

Неясно, сколько транспортных средств будет использоваться в пилотном проекте или насколько обширна область, в которой будут осуществляться поставки. По словам одного из основателей Пенна Даниэля, DoorDash создал систему для перемещения продуктов питания от продавцов к беспилотным транспортным средствам, а затем уведомляет клиентов, когда заказы находятся на пороге прибытия.

Стоит отметить, что только VIP-клиенты смогут получать свои заказы от самостоятельного вождения автомобиля. Ранее японский автопроизводитель Honda уже объединил усилия с технологическим стартапом General Motors Cruise для разработки беспилотных автомобилей.

Крупные автопроизводители, стартапы и технологические фирмы стремятся разработать действительно автономные транспортные средства, которые отрасль видит в качестве следующего рубежа в личной мобильности.