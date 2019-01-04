Эксперты назвали ТОП-5 самых странных решений в модели LADA Vesta

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«Веста» по праву является одним из самых распространенных в России автомобилей, однако сотрудниками «АвтоВАЗ» было допущено несколько неоднозначных конструкторских решений, которые перечислили эксперты.

Одна из основных претензий – роботизированная КПП, которая, как считают специалисты, на большинстве моделей LADA Vesta работает некорректно и требует серьезных доработок. Современные «Весты» выходят уже с адекватным «роботом», однако их сейчас не так уж и много. Также у Vesta слишком царапаются дверные стекла – всему виной низкое качество уплотнителей, которые не только пропускают грязь, но и слишком плотно прижимаются к стеклу, повреждая его.

Отсутствие уплотнителя под капотом – еще один серьезный просчет, ведь данная деталь не дорогостоящая, однако – необходимая. С ней в подкапотном пространстве не появлялось бы так много пыли и грязи. Как и в случае с «роботом», необходимый аксессуар появился лишь в более поздних версиях LADA Vesta. Помимо этого, заводские стеклоочистители в большинстве случаев сразу после покупки «вестоводы» меняют на новые, более длинные, поскольку стандартные не только оставляют грязь после себя, но и не достают до некоторых мест лобового стекла.

Наконец, последним странным решением в LADA Vesta специалисты назвали мультимедийную систему отечественного автомобиля, на которую водители жаловались за то, что она «живет своей жизнью», ведь она иногда переставала работать в самый неподходящий момент. На современных «Вестах» данный недостаток также устранен.