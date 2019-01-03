«Бэха» за 15 000 рублей: О покупке BMW E34 с «вторички» рассказал блогер

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Автолюбитель, который занимается восстановлением старых машин и снимает об этом видео, ещё летом приобрёл BMW E34 за 15 000 рублей, а теперь решил «оживить» этот автомобиль.

Старая «Бэха» 1989 года выпуска завелась при осмотре, мотор проработал около двух минут, после чего из-под капота повалил дым. Тем не менее автомобилист решил купить её за копейки.

Прежний владелец рассказал, что пытался сделать мощнее мотор, но около 10 лет назад во время одной из поездок машина перестала набирать обороты и заглохла. С тех пор и до настоящего момента автомобиль простоял в гараже.

Блогер рассказал о состоянии купленного с «вторички» BMW E34. У машины сильно поржавел капот, поцарапаны пороги, а кожаная обивка салона уже отжила своё, но хуже всего, разумеется, что авто не на ходу.

Новый хозяин BMW E34 решил попробовать установить рабочий аккумулятор от «Москвича», но автомобиль так и не удалось завести. После этого автолюбитель проверил, работает ли топливный насос, оказалось, что проблема не в этом. Далее он стал смотреть, не идет ли откуда-то «подсос воздуха», а также есть ли искра для воспламенения топливной смеси.

Проверив фильтр, водитель увидел, что туда засосало тряпку, которую прежний водитель мог забыть при проверке масла. Однако завелась машина не после устранения этой проблемы, автолюбителю также пришлось позаботиться о появлении искры. Только после этого на BMW E34 удалось прокатиться, но недолго, поскольку в конечном счёте оборвалась цепь ГРМ.