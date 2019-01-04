Эксперты составили ТОП-5 молодежных седанов стоимостью до 1 млн рублей

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Несмотря на то, что продажи кроссоверов продолжают расти, интерес к седанам не угасает. Автоэксперты составили ТОП-5 подержанных молодежных моделей в этом кузове стоимостью до 1 млн рублей.

Главными критериями для автомобилей в рейтинге была не только стоимость, но и оснащение коробкой-автомат, надёжность, престижность, а также мощность двигателя. Возглавила ТОП-5 молодежных седанов стоимостью до 1 млн рублей Audi A4 возрастом 4-5 лет и пробегом до 100 000 км. В движение модель приводит двигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 211 «лошадей». Версию с полным приводом можно приобрести за 820 000 – 960 000 рублей.

Второе место досталось заднеприводному BMW 5-Series в возрасте 5-6 лет и ценником в 900 000 рублей. Под капотом установлен двигатель объемом 2,0 литра производительностью в 245 «лошадей». Третье место получил семилетний Mercedes-Benz E-Class, который еле вписался в денежный лимит благодаря пробегу в 150 000 км. При этом владелец получит полный привод, богатое оснащение и двигатель объемом 3,5 литра с отдачей в 306 «лошадей».

Четвертое место досталось Hyundai Equus 3-6 лет стоимостью от 900 000 рублей и пробегом до 100 000 км. В движение приводит двигатель объемом 3,8 литра с отдачей в 335 «лошадей». Замыкает ТОП-5 молодежных седанов стоимостью до 1 млн рублей Volvo S80 с передним приводом и двигателем объемом 2,5 литра с отдачей в 249 «лошадей», за который просят 650 000 – 800 000 рублей.