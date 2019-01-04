Chevrolet планирует возродить легендарный Corvette Zora

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Ранее стало известно, что автоконцерн GM работает над созданием нового Chevrolet Corvette с рядным мотором. На данный момент компания не раскрыла название модели, однако рассматривается возрождение легендарного Zora.

На данный момент в сети всплывает множество названий, однако официальные дилеры и другие пользователи чаще всего упоминают легендарный Zora. Кроме того, в патентном ведомстве США была оформлена заявка на данное имя.

Несмотря на официально полученные патенты, явной связи между новым Corvette и легендарным именем Zora нет. При этом в патенте 2014 года наименование планировали использовать на наземных ТС.

Название Zora непосредственно связано с Chevrolet, поскольку его создателем является Зора Аркус-Дунтов. Кроме того, инженер и гонщик GM, отдавал предпочтение версии модели со средним расположением мотора, которую и намерены возродить.