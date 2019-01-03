В Болгарии нашли заброшенный склад с новыми BMW 5-Series из 1990-х

Сегодня, 16:15

В одном из болгарских сообществ в соцсети Facebook опубликовали снимки новых BMW 5-Series из 1990-х годов. Всего в городе Благоевград нашли десять моделей в кузове седан и один универсал.

Обнаруженные в гараже BMW 5-Series были собраны в 1994 году. Большинство немецких машин в стандартной версии 520s, однако встречаются и более мощные 525. Специалисты отметили, что все модели абсолютно новые, не считая долгого простоя.

Эксперты сообщили, что все 11 машин BMW 5-Series закупили для первого в Болгарии оператора аренды машин, однако немецкие авто так и остались стоять в гараже. В салоне некоторые модели сохранили защиту в видео заводской пленки, однако на других заметны некоторые дефекты на кузове.

Все найденные BMW 5-Series планируют продать на торгах. Поскольку автомобили находятся практически в идеальном состоянии, за каждый намерены получить порядка 15 000 евро.