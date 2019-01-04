Abu Dhabi Motors представила уникальный BMW M760Li

Сегодня, 05:00

Дилерский центр Abu Dhabi Motors выставил на продажу седан BMW M760Li с уникальным цветом кузова. Машина стоит 156 700 долларов (10 820 135 рублей).

Арабский дилер баварской марки уже не в первый раз продает эксклюзивные машины BMW. Ранее продавались машины с особым обвесом и другими уникальными деталями.

Накануне стало известно, что Abu Dhabi Motors продает «заряженный» большой седан BMW M760Li с агрегатом V12. Машина оснащена разнообразными дополнительными опциями, в том числе лазерными фарами. Фиолетовый кузов авто получил контрастные серые акценты. Кроме того, новинка получила колесные диски от BMW Performance размерностью 20 дюймов.

В салоне машины для отделки использованы темные элементы из дерева, хорошо сочетающиеся с бежевой кожаной обивкой кресел седана, центральной консоли и дверных панелей.