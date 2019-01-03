Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных марок с АКПП в России

Сегодня, 14:04

Автоэксперты исследовали спрос на авто на российском рынке по итогам 11 месяцев 2018 года. В результате мониторинга был составлен ТОП-10 марок самых востребованных моделей с коробкой-автомат.

В России самой продаваемой маркой с АКПП стала южнокорейская KIA, за 11 месяцев прошлого года было приобретено более 168 000 машин с автоматической трансмиссией. Вторая строчка в рейтинге досталась Hyundai, благодаря реализованным 123 000 авто.

Бронза досталась японской Toyota с продажами 90 000 машин с АКПП. В первую пятерку вошли Volkswagen и Nissan продажи которых составили 61 400 и 46 500 машин соответственно. Шестая строчка досталась Skoda, которая реализовала 45 500 машин с коробкой-автомат.

Следом в рейтинг вошли Mitsubishi и Renault, которые продажи 34 900 и 34 100 машин с АКПП. Замыкают ТОП-10 марок самых востребованных моделей с коробкой-автомат BMW и Mercedes-Benz. Спрос на автомобили с АКПП первой составили 32 500 машин, а второй – 29 900.