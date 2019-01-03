Эксперт назвал лучшие недорогие авто из Японии на дальневосточной «вторичке»

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Японские подержанные авто весьма многочисленны в России, однако больше всего их на Дальнем Востоке, и эксперт озвучил лучшие бюджетные варианты транспорта с пробегом из Страны восходящего Солнца.

По словам эксперта, в данное время по цене примерно в 200-300 тысяч рублей на Дальнем Востоке можно найти японскую подержанную машину в хорошем состоянии. Специалист отметил, что стоит обратить внимание на такой автомобиль как Nissan Expert 2002 года в кузове универсал. Моторный отсек этого транспортного средства занимает проверенный временем агрегат 1.8. Модель с таким двигателем можно купить за 218 000 рублей.

Семиместный Nissan Liberty 2001 на Дальнем Востоке в хорошем состоянии стоит 298 000 рублей. Машина оснащается 2-литровым мотором и имеет просторный салон.

Легендарную Toyota Camry 1991 года можно приобрести с двигателем 2.0 за 215 000 рублей. Однако многие автомобилисты считают, что данный ценник завышен для достаточно «немолодой» машины.

Любителям полноприводных компактных «япошек» стоит обратить внимание на Daihatsu Terios Kid 1999 года. Его на Дальнем Востоке можно приобрести за 215 000 рублей.

Для путешествий эксперт предлагает обратить внимание на MMC RVR 1993 года. Этот минивэн можно купить за 187 000 рублей. Машиной движет мотор 2.0, а за комфортное вождение отвечает АКПП.