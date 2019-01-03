Hyundai покажет на CES-2019 автомобиль с «ногами» Hyundai Elevate Concept

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7 января свои двери откроет выставка электроники CES-2019, для которой южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит особую модель. Через несколько дней компания представит Elevate Concept с «ногами».

Особенностью Hyundai Elevate Concept стали четыре колеса, которые установили на длинные манипуляторы. В результате модель сможет не только ездить как обычное авто, но и ходить на манипуляторах.

«Ноги» позволят автомобилю преодолевать экстремальный ландшафт без угрозы повреждения подвески и авто в целом. На данный момент Hyundai представил только один тизер, согласно которому Elevate Concept предложат только экстренным службам.

Hyundai Elevate Concept обеспечит легкое передвижение по завалам или горам, что облегчит транспортировку спасателей и пострадавших. Пока неизвестно, будет ли авто серийным или останется лишь прототипом.