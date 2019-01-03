Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представят этим летом

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Представители немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz анонсировали презентацию новой генерации GLB-Class. Дебют модели в новом поколении состоится летом, а продажи стартуют до конца года.

Ранее на дорогах Германии шпионы заменили прототип нового поколения Mercedes-Benz GLB-Class, который был покрыт камуфляжем. Согласно полученным от «Motor1» снимкам, модель обзавелась более угловатыми формами.

В основу нового кроссовера Mercedes-Benz GLB-Class легла платформа MFA2, которая рассчитана на компактные авто, по типу A-Class и CLA. На данный момент информации о линейке силовых установок нет.

Напомним, что актуальная версия GLB-Class оснащена турбомотором объемом 2,0 литра с отдачей в 188 л. с. Для Европы Mercedes-Benz предлагает версию с турбодвигателями объемом 1,4 и 1,5 литра, при этом второй мотор рассчитан на дизельное топливо.