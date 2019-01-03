«Мустанг» по-русски: Необычную «Волга El Camino» показал блогер

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Блогер рассказал о необычной тюнингованной «Волге» в кузове ют, которая вышла одновременно красивой и практичной. Авто назвали El Camino в честь известной модели от Chevrolet.

По словам ведущего YouTube-канала AcademeG, данная «Волга» отображает, как могли бы выглядеть советские машины, если бы они перестали быть роскошью уже в 60-70-е годы. Правда, под капот ГАЗ-24 тюнер решил установить 300-сильный японский мотор от Toyota – V8 3UZ-FE. Он сочетается с автоматической КПП и приводом на заднюю колёсную ось.

Подвеска и тормоза были позаимствованы у ГАЗ-31105. Для отделки грузового отсека использовалась натуральная сосна, при этом пол украсили аэрографией. В салоне разместились кожаные кресла от американской машины, но сохранились классический руль и железная передняя панель.

Блогер покатался и тюнинговой машине и отметил, что по ощущениям это всё тот же ГАЗ-24, однако ехать он способен гораздо быстрее.

Многим интернет-пользователям понравился этот автомобиль, его даже назвали «Мустангом по-русски». Примечательно, что проект занял три года, а на его реализацию было потрачено около 3 000 000 рублей.