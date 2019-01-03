Mercedes-AMG A45 S получит 416-сильный мотор

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Высокопроизводительный хэтчбек Mercedes-AMG A45 S уже проходит дорожные тесты.

Точно неизвестно, когда покажут Mercedes-AMG A45 S, однако нет сомнений, что это произойдет в ближайшее время. Известно, что накануне эта машина появилась в списке автомобилей, которые можно страховать в компании HUK24.

Данные страховой фирмы говорят о том, что автомобиль имеет мотор 2.0 с турбиной. Напомним, обычный Mercedes-AMG A45 оснащается агрегатом на 387 л.с. Однако новинка получила мощность от 416 до 421 л.с.

Предполагается, что Mercedes-AMG A45 S покажут в марте на мотор-шоу в Женеве. Интернет-премьера машины может пройти в конце февраля.