Россиянин скрестил «Оку» и «Запорожец», и выставил машину на продажу

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На одном из сайтов продается «Запорожец» с шасси, агрегатами и узлами «Оки». Хозяин машины готов расстаться с ней за 700 000 рублей.

Житель России создал автомобиль, в основу которого легла «Ока». Машина лишилась кузова, а на его место стал кузова модели ЗАЗ-965А. Поэтому, «Горбатый Запорожец» является ретромобилем только снаружи, а внутри он представляет собой более современную машину с магнитолой и электрическими стеклоподъемниками.

Примечательно, что «гибрид» имеет мотор спереди, как и многие автомобили. Сзади же в машине обустроен небольшой багажник.

Эксперты положительно оценили «скрещение» двух машин, ведь настоящий ретромобиль весьма невыгодно использовать как повседневную машину. А в случает обсуждаемого «Запорожца», все гораздо проще, ведь на «Оку» несложно найти детали, если авто сломается.