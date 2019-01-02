Названы самые «опасные» машины в мире

Сегодня, 22:00

Специалисты компании GoCompare Car Insurance назвали автомобили, водители которых чаще все становятся виновниками ДТП.

Согласно статистике, чаще всего агрессивного водителя можно встретить за рулем модели BMW 4-series. 17,1% владельцев баварских машин позволяют себе опасное лихачество. Второе место занимает Audi A5. 15,5% владельцев этой модели являются злостными нарушителями ПДД и виновниками ДТП. Третье место заняли Mercedes-Benz C220 и E220. У каждой из этих машин отмечен результат в 14,8%.

Нередко агрессивные водители встречаются за рулем моделей Jaguar XF, Audi Q7 и Range Rover. При этом, злостных нарушителей можно найти и среди владельцев бюджетного транспорта. В частности, речь идет о водителях моделей KIA Rio, LADA Vesta и Hyundai Solaris. Эксперты полагают, что эти машины оказались в «тройке», так как очень часто они выбираются покупателями как первый автомобиль, а «новички» склонны к лихачеству, а также могут нарушать ПДД по неопытности.

Недко нарушают ПДД водители малолитражных KIA Picanto, Nissan Micra и Hyundai Getz. Очень часто этими машинами управляют леди, а женщины, как известно, более «мирные» за рулем.