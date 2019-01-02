Новый 700-сильный суперкар BMW появится в 2023 году

Сегодня, 21:00

В спортивном подразделении BMW намерены через 4 года представить гибридный суперкар BMW, который выступит в роли гибридной альтернативы нынешнего i8.

Ожидается, что новый суперкар BMW станет флагманом линейки M Performance, и расположится на ступень выше еще не вышедшего M8 Coupe в модельном ряду своего производителя.

Гибридная новинка от BMW не будет оснащаться традиционными бензиновыми агрегатами 1.5. Им на замену придет шестицилиндровый агрегат. Пару ему составит электродвигатель. Вместе два агрегата будут выдавать мощность около 700 л.с.

Скорее всего, гибридный суперкар BMW выпустят ограниченной серией. За машину баварцы попросят не мене 147 500 долларов. Продажи автомобиля стартуют в 2023 год, а сроки его презентации пока не озвучиваются.